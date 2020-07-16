Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета России по Москве в четверг, 16 июля.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Будут допрошены руководство и сотрудники клиники.

О гибели 35-летней женщины в клинике на улице Асеева в столице стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что клиентка обратилась в центр, чтобы сделать процедуру липосакции. По данным РЕН ТВ, операция проходила под общим и местным наркозом и длилась около 4–5 часов, после чего состояние клиентки резко ухудшилось. Врачи попытались оказать женщине первую помощь и с помощью дефибриллятора вновь запустили сердце пациентки, однако через 15 минут оно снова остановилось. Прибывшие на место происшествия медики «скорой» констатировали смерть женщины.

Причина смерти будет известна после вскрытия. Врачи и сотрудники клиники уверяют, что взяли у женщины перед операцией все необходимые анализы, и никаких патологий выявлено не было.

В марте сообщалось, что в одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки.