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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В Москве в выходные 18 и 19 июля ожидается теплая и в меру влажная погода. Об этом в четверг, 16 июля, в беседе с RT заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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По прогнозам синоптиков, прохладная погода, установившаяся в регионе, продержится недолго. Ночные и дневные температуры в столице недалеки от климатической нормы. Уже в пятницу, 17 июля, ожидаются прояснения, но пройдет небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до +20 градусов. В субботу, 18 июля, потеплеет до +21 градуса, а в воскресенье, 19 июля, — до +22 градусов. В целом ожидается в меру влажная погода, местами выглянет солнце, но также ожидаются осадки. Синоптик добавила, что в понедельник температура воздуха составит +22–23 градуса.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на погоду оказывает влияние воздух, который сформировался в Арктике, пишет НСН.

Как рассказала РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, циклон, который удерживает в московском регионе осеннюю погоду, сместится на север. Атмосферное давление будет расти, и количество облаков будет уменьшаться. На выходных северо-западный ветер стихнет. Его скорость будет достигать 3–8 м/с.

Ранее 16 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По словам специалиста, несколько прошедших месяцев уже побили температурные рекорды, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Москве четверг, 16 июля, может стать самым холодным днем месяца. По прогнозам специалистов центра погоды «Фобос», температурный фон будет на семь градусов ниже многолетней климатической нормы.

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