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Порядка 17,5 млн рублей получат 11 тамбовских НКО в виде грантов

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Победителями конкурса президентских грантов признаны 11 некоммерческих организаций Тамбовской области. В общей сложности им выделят 17,5 млн рублей.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», в частности, местная федерация рукопашного боя получит около 3 млн рублей. Эти средства решено направить на патриотическое воспитание молодежи. Главная цель — привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни и к регулярным занятиям спортом.

Проект рассчитан на юношей и девушек от 12 до 18 лет. В организации сообщили, что их задачей является, в частности, укрепление связей между поколениями, формирование уважительного отношения к истории, подготовка молодежи к службе в силовых структурах.

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