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В США умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов»

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Фото: Global Look Press/KPA
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Американская актриса Гэйлин Джордж скончалась в возрасте 55 лет. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило издание The Mirror со ссылкой на сестру артистки.

Актриса умерла 14 июля — за день до своего 56-летия. Как рассказали родственники Джордж, ей диагностировали рак «во всем организме», и это стало неожиданностью для всей семьи. Врачи заявляли, что Джордж оставалось жить несколько дней, пишет RNS. Родные актрисы объявили сбор средств на похороны, пишет сайт kp.ru.

Гэйлин Джордж известна своими ролями в таких проектах, как «Твин Пикс», «Зена — королева воинов», «Остаться в живых», «Геркулес», «Как избежать наказания за убийство», «На гребне войны», «Робокоп», пишет сайт aif.ru.

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