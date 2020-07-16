Карты вводят в школах Брянска

В Брянске дети будут проходить в здания школ по картам. Ими же можно будет расплатиться за питание. О внедрении программы «Школьная карта» речь шла на заседании комитета по образованию городского совета.

Пока подобная система действует только в гимназии № 7. Вход ребенка в школу и выход из нее контролирует аппаратура. Кроме того, с помощью этой программы можно отслеживать движение денежных средств, которые выделяются на школьное питание.

Теперь этот опыт решили распространить и на другие учреждения образования. На переоборудование школ из городского бюджета будет выделено 6,3 млн рублей, пишет онлайн-газета «Брянские новости».