ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

Адвокат советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сообщил в четверг, 16 июля, что информация о передаче его подзащитным гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).

Юрист Иван Павлов уточнил, что сообщение о передаче Сафроновым информации чешской стороне было подписано генералом без указания фамилии.

Ранее в этот же день в Мосгорсуде началось заседание по апелляции на арест Сафронова. Оно ведется в закрытом режиме. Как стало известно, к делу советника главы «Роскосмоса» были приобщены характеристики из госкорпорации и изданий, в которых он ранее работал.

В связи с представлением следователем новых доказательств по делу адвокатам советника Дмитрия Рогозина было предложено подписать документ о неразглашении гостайны. Один из адвокатов подсудимого — Даниил Никифоров — отказался и был удален из зала заседания.

13 июля Павлов рассказал о версии следствия, согласно которой Сафронов общался с зарубежными спецслужбами с помощью программного обеспечения VeraCrypt, предназначенного для шифрования.

Защитник также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

Иван Сафронов — бывший журналист, ставший советником главы «Роскосмоса», был задержан 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября.

Согласно данным ФСБ, подозреваемый передавал одной из спецслужб НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве, в частности предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Как уточнила защита, по версии следствия, он работал на чешские спецслужбы с 2012 года. Сафронов, в свою очередь, вину не признает.