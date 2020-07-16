Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Туризм
Посол заявил о возможном открытии Шри-Ланки для туристов 15 августа
Мир
Лондон признал отсутствие свидетельств полномасштабного вмешательства РФ в выборы
Общество
Организаторы заявили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Общество
Россияне смогут бесплатно получить «арктический гектар»

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова сообщил в четверг, 16 июля, что информация о передаче его подзащитным гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).

Гостайное становится явным: в деле Ивана Сафронова обнаружили личный мотив
На сотрудничество с иностранными спецслужбами журналист мог пойти из-за обиды за смерть отца

Юрист Иван Павлов уточнил, что сообщение о передаче Сафроновым информации чешской стороне было подписано генералом без указания фамилии.

Ранее в этот же день в Мосгорсуде началось заседание по апелляции на арест Сафронова. Оно ведется в закрытом режиме. Как стало известно, к делу советника главы «Роскосмоса» были приобщены характеристики из госкорпорации и изданий, в которых он ранее работал.

В связи с представлением следователем новых доказательств по делу адвокатам советника Дмитрия Рогозина было предложено подписать документ о неразглашении гостайны. Один из адвокатов подсудимого — Даниил Никифоров — отказался и был удален из зала заседания.

13 июля Павлов рассказал о версии следствия, согласно которой Сафронов общался с зарубежными спецслужбами с помощью программного обеспечения VeraCrypt, предназначенного для шифрования.

Защитник также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

Иван Сафронов — бывший журналист, ставший советником главы «Роскосмоса», был задержан 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября.

Согласно данным ФСБ, подозреваемый передавал одной из спецслужб НАТО секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве, в частности предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Как уточнила защита, по версии следствия, он работал на чешские спецслужбы с 2012 года. Сафронов, в свою очередь, вину не признает.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020