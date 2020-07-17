Культурный карантин: выбор «Известий»

Ограничения в столице постепенно отходят на второй план. На улицах разрешили ходить без масок, можно зайти в музеи и прогуляться в парках, а с 1 августа запланировано открытие театров и кинотеатров. Вместе с тем виртуальный контент по-прежнему остается актуальным. «Известия» выбрали наиболее интересные события в онлайне и офлайне на ближайшую неделю.

Кино и сериалы

Показы в автокинотеатре

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве открылся первый автокинотеатр — «Каро под звездами», в котором можно посмотреть как новинки, так и классику мирового кинематографа. Билеты лучше приобретать заранее на сайте «Каро». Все сеансы начинаются не ранее 22:00, а некоторые и за полночь.

С 18 июля — «Молодость»

С 19 июля — «Милый друг», «Дом, который построил Джек»

С 20 июля — «Достать ножи»

С 21 июля — «Прекрасная эпоха», «Текст»

С 22 июля — «Омерзительная восьмерка»

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Эксклюзивная премьера «Фарго» на more.tv

Фото: youtube.com/ TV Promos

Впервые в России можно будет легально и на одной платформе в подписке посмотреть все сезоны ироничной криминальной антологии одного из самых ярких шоураннеров современности Ноа Хоули. Кроме того, эксклюзивная российская премьера нового, четвертого, сезона культового сериала «Фарго», также состоится на more.tv. Дату выхода объявят позже. Все сезоны будут доступны и на языке оригинала с субтитрами. Первый и второй сезоны уже на сайте.

«Солнце в ночи»

Фото: Detailfilm

Режиссер: Давид Внендт, в ролях: Джиллиан Андерсон, Зак Галифианакис, Алекс Шарп, Дженни Слейт, Джессика Хехт

Романтическая комедия «Солнце в ночи», снятая по одноименному роману-бестселлеру Ребекки Динерштейн, выйдет в онлайн-кинотеатрах 17 июля.

Покинув Нью-Йорк и не подозревая о существовании друг друга, двое молодых людей отправляются на край света в Норвегию. Начинающая художница Фрэнсис хочет найти на земле викингов вдохновение, а эмигрант Яша — исполнить последнюю просьбу отца. Одинокие и запутавшиеся, они ищут самих себя, но невольно обретут любовь — солнце, которое никогда не заходит.

Театры и концерты

Концерт «Морального кодекса»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

После нескольких месяцев самоизоляции проверенные временем хиты «Морального кодекса» прозвучат в рамках большого летнего концерта, посвященного 30-летию группы.

21 августа, 19.00, Зеленый театр ВДНХ

МАМТ онлайн

Фото: stanmus.ru/Олег Черноус

МАМТ делится трансляциями своих спектаклей в онлайн-кинотеатре Okko (каталог «Искусство online»). Любители шедевров русской оперы XIX–XX веков могут посмотреть «Хованщину» Модеста Мусоргского, «Пиковую даму» Петра Чайковского, «Войну и мир» Сергея Прокофьева (все в постановке Александра Тителя). В доступе также записи балетных постановок — «Жизели» в редакции Лорана Илера, «Серенады» Джорджа Баланчина и «Эсмеральды» в хореографии Владимира Бурмейстера.

Музеи

«Москва. Великая пустота»

Фото: mosmuseum.ru

Экспозиция выставки составлена из работ лауреата Пулитцеровской премии Сергея Пономарева, где запечатлены безлюдные улицы Москвы в период пандемии. Фотопроект будет сопровождаться рядом паблик-токов с экспертами в области архитектуры и фотографии.

В момент, когда коронавирус стал частью новой реальности, фотолетопись, созданная Сергеем Пономаревым из 45 черно-белых панорамных снимков, призвана запечатлеть в памяти современников беспрецедентную ситуацию. Автору удалось увидеть столицу, которую её жители практически никогда не видели — без людей и машин. Главными героями изображений стали здания и памятники.

До 23 августа, Музей Москвы

«От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» и «Тату»

Фото: moscowseasons.co

Вслед за Третьяковской галереей посетителей стал принимать ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вместе с постоянной экспозицией открылась выставка «От Дюрера до Матисса». Экспозиция охватывает пять веков истории европейского рисунка — с конца XV до середины XX века, и включает работы Дюрера, Пуссена, Рембрандта, Рубенса, Брюллова, Ренуара, Кандинского, Пикассо, Матисса, Малевича, Шагала и многих других.

Также в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков до 27 сентября можно посмотреть выставку «Тату», открытую незадолго до карантина и продленную. Она рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.

ГМИИ им. А.С. Пушкина

«Нетленное наследие»

Российская академия художеств представляет выставку «Нетленное наследие». Это часть художественного образовательного проекта, приуроченного к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. По задумке организаторов, знаковый проект познакомит зрителей с художественным наследием старообрядчества, в первую очередь с иконописью и литьем, и покажет его реальное значение в отечественной истории и культуре.

До 4 октября, МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели