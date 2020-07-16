Планировку старого аэропорта изменят из-за строительства ТРЦ в Брянске

Власти Брянска приняли решение внести изменения в проект планировки старого аэропорта. Это необходимо для продолжения строительства торгово-развлекательного центра «МегаГринн».

Вопрос обсуждался на заседании комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов структуры, которое прошло в городской администрации.

В многофункциональном комплексе на площади 200 тыс. кв. м должны разместить фитнес-клуб, девять бассейнов, гостиницу, концертный зал, SPA-центр, бизнес-центр, кинотеатр на девять залов, парк развлечений, магазины, рестораны и фуд-корты.

Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта подписали губернатор Александр Богомаз и директор АО «Корпорация ГРИНН» Анастасия Воронина, сообщает NASHBRYANSK.RU.