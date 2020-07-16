У нападающего омского «Авангарда» Шумакова нашли коронавирус

Коронавирусную инфекцию обнаружили у нападающего омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Сергея Шумакова. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков 16 июля.

«У Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал», — сказал он.

Волков добавил, что Шумакова изолировали, он хорошо себя чувствует и находится на связи с медслужбой клуба.

Команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле у стадиона.

Волков также прокомментировал отсутствие на тренировке нескольких членов команды, помимо Шумакова. По его словам, в ходе медицинского обследования у нескольких игроков выявили ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время.

Ранее, в июне, сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче 24-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» против «Краснодара» из-за вспышки коронавируса в оренбургской команде. Клуб в полном составе отправился на карантин и не прибыл на матч с «Краснодаром», которому комитет присудил победу с результатом 3:0.