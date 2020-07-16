Посол заявил о возможном открытии Шри-Ланки для туристов 15 августа

Шри-Ланка может отложить открытие границ для туристов до 15 августа, заявил в четверг, 16 июля, посол Шри-Ланки в России Мигахаланде Ламаванса в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, изначально открыть границы страны планировалось 15 июля, затем перенесли срок на 1 августа.

«Кроме того, несколько дней назад произошла вспышка COVID-19 в реабилитационном центре для страдающих от наркотической зависимости. Мы сразу приняли соответствующие меры предосторожности, так что, скорее всего, открытие страны для туристов будет отложено еще примерно на 2 недели, возможно, до 15 августа», — сказал он, подчеркнув, что власти Шри-Ланки прилагают все усилия, чтобы это произошло как можно скорее.

Дипломат также отметил, что в случае, если Шри-Ланка сделает бесплатными визами для туристов из других стран, то «Россия будет первой такой страной».

Ламаванса сообщил, что после открытия границ стран всем туристам, находящимся на ее территории, придется сдать тест на выявление COVID-19 три или четыре раза.

10 июля Росавиация разработала схему поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Кроме того, тогда же стало известно, что ведомство направило в ряд стран обращения с предложением по возобновлению рейсов, приостановленных из-за коронавируса.

По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, международное авиасообщение должно возобновляться на принципах взаимности и при соблюдении ряда эпидемиологических критериев.