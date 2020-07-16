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Полиция начала раздавать маски митингующим в защиту Фургала

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Фото: ТАСС/Евгения Пустовит
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В Хабаровске проходит очередная немногочисленная несогласованная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Полицейские раздают собравшимся медицинские маски.

«Маски будем раздавать, пока люди будут собираться. Хватит всем», — сообщила ТАСС инспектор по делам несовершеннолетних хабаровской полиции Наталья Морозова. Официальным комментарием регионального управления МВД агентство не располагает.

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В акции, по оценкам корреспондента ТАСС, участвуют примерно 400 человек.

Акции в защиту Фургала начались в Хабаровске 11 июля. Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян в комментарии «Известиям» отметил, что это опасно с точки зрения распространения коронавируса.

«Если мы посмотрим на пример Испании, то это тотализатор, и через две-три недели возникает сильный всплеск заболеваемости», — сказал он.

Ранее 16 июля адвокат Фургала Борис Кожемякин сообщил, что губернатор благодарит всех за поддержку, но акции не одобряет.

Губернатора задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.

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