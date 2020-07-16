Около 30 медведей ликвидировали в Сахалинской области за полгода

На Сахалине и Курилах с начала этого года уже отстрелили 29 опасных медведей. Хищники активно выходили к населенным пунктам и представляли угрозу для жизни человека. В поисках и отстреле участвовали группы из числа государственных инспекторов и опытных охотников.

Больше всего агрессивных медведей ликвидировали в Охинском районе (семь особей), сообщает ИА SakhalinMedia. Министерство экологии Сахалинской области призывает устранять причину выхода зверей к людям: не создавать свалок, не приближаться к хищнику и не прикармливать его.

Ранее жительница Красноярского края погибла в результате нападения медведя. Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от посещения лесов. Инцидент произошел в Енисейском районе. Недалеко от поселка Байкал женщина с мужем и ребенком отдыхали возле озера. К водоему из леса вышел медведь, он напал на потерпевшую.