Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Туризм
Посол заявил о возможном открытии Шри-Ланки для туристов 15 августа
Мир
Лондон признал отсутствие свидетельств полномасштабного вмешательства РФ в выборы
Общество
Организаторы заявили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Общество
Россияне смогут бесплатно получить «арктический гектар»

Около 30 медведей ликвидировали в Сахалинской области за полгода

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Сахалине и Курилах с начала этого года уже отстрелили 29 опасных медведей. Хищники активно выходили к населенным пунктам и представляли угрозу для жизни человека. В поисках и отстреле участвовали группы из числа государственных инспекторов и опытных охотников.

Больше всего агрессивных медведей ликвидировали в Охинском районе (семь особей), сообщает ИА SakhalinMedia. Министерство экологии Сахалинской области призывает устранять причину выхода зверей к людям: не создавать свалок, не приближаться к хищнику и не прикармливать его.

Ранее жительница Красноярского края погибла в результате нападения медведя. Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от посещения лесов. Инцидент произошел в Енисейском районе. Недалеко от поселка Байкал женщина с мужем и ребенком отдыхали возле озера. К водоему из леса вышел медведь, он напал на потерпевшую.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020