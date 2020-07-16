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Грибники нашли скелет человека в подмосковном лесу

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В Московской области грибники обнаружили в лесу человеческий скелет. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 16 июля, рассказали в ГСУ СК России по региону.

Скелетированные останки неизвестного человека обнаружили 15 июля в лесном массиве в Домодедовском городском округе. Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения скелета. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося, а также личность погибшего. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, пишет RT.

12 июля грибники нашли череп человека в городском округе Ступино около деревни Матвейково. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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