Грибники нашли скелет человека в подмосковном лесу

В Московской области грибники обнаружили в лесу человеческий скелет. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 16 июля, рассказали в ГСУ СК России по региону.

Скелетированные останки неизвестного человека обнаружили 15 июля в лесном массиве в Домодедовском городском округе. Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения скелета. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося, а также личность погибшего. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, пишет RT.

12 июля грибники нашли череп человека в городском округе Ступино около деревни Матвейково. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.