Мемориальные доски конструкторам-оружейникам открыли в Туле

В Туле открыли мемориальные доски конструкторам-оружейникам Владимиру Медведеву и Николаю Чукову. Торжественная церемония прошла 16 июля у дома № 19 по проспекту Ленина, где проживали разработчики реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». За создание этого оружия Медведев и Чуков были удостоены в 1976 году Государственной премии СССР.

Как пишут «Тульские известия», инициатива установить мемориальные доски принадлежит совету ветеранов, руководству и сотрудникам научно-производственного объединения «Сплав». Открытие досок приурочили к 75-летию предприятия, которое будет отмечаться 24 июля.

Чуков и Медведев практически всю жизнь проработали на «Сплаве». Они были заместителями главного конструктора Александра Ганичева. Медведев внес значительный вклад в создание РСЗО «Град», «Град-1», «Смерч», головных частей снарядов. Он является автором более 170 научных трудов и 163 изобретений. Чуков был главным конструктором по разработке на «Сплаве» головных частей снарядов к РСЗО. Он автор двух монографий и 337 изобретений.

РСЗО «Ураган» приняли на вооружение в 1975 году. Система предназначена для поражения групповых целей, в том числе зенитных комплексов, тактических ракет, бронированной техники мотопехотных и танковых рот.