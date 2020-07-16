В Гидрометцентре оценили данные о причине половины лесных пожаров в России

Невозможно подтвердить, что более 50% лесных пожаров возникает из-за сухих гроз. Об этом сообщил в четверг, 16 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Под сухой грозой понимается ситуация, при которой дождь, конечно же, идет, но если температура в пограничном слое очень высокая, то капли воды в этом приграничном слое испаряются. Статистика таких гроз очень недостоверна, их мало. Может быть, и существует статистика, что причина лесных пожаров — это сухие грозы <…> Это редкое событие. Говорить, что половина пожаров из-за сухих гроз, мне трудно, я не готов подтвердить это», — сказал он.

Ранее в четверг глава «Авиалесоохраны» Николай Кривошеев сообщил «РИА Новости», что в 55% случаев причина возникновения лесных пожаров летом — это грозы. По его словам, в весенних пожарах почти в 100% случаев виноват человек.

14 июля в Югре ввели режим ЧС из-за природных пожаров в лесах.

В России сейчас действует 152 лесных пожара общей площадью более 37 тыс. га. В тушении задействовали 3,5 тыс. человек. Пожароопасный сезон наступил в 83 субъектах страны.