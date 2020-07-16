Средний пробег автомобиля в России в период карантина сократился вдвое

В период карантина россияне стали меньше ездить на автомобиле. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний «АльфаСтрахование» и Raxel Telematics, поступившем в «Известия» 16 июля.

По данным аналитиков фирм, средний пробег в апреле-мае 2020 года упал на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Среди крупных городов наибольшее падение пробега (до 90%) приходится на Сочи, Челябинск и Мурманск. Менее всего ситуация изменилась в Иркутске, Владивостоке и Ижевске — там падение составило всего 10-20%. В Москве и Питере средний пробег упал на 55 и 45%.

9 июля сообщалось, что российские банки в июне 2020 года зафиксировали серьезный рост спроса на автокредиты со стороны населения в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.