Названа причина появления загадочных кругов на астраханских полях

В Астраханской области любители аэрофотосъемки выложили на канал YouTube видео необычных загадочных кругов на сельскохозяйственных полях. Позже выяснилось, откуда они взялись.

Как пишет «Астрахань-24», речь идет об экспериментальных полях новых высокоурожайных сортов картофеля.

В проекте используется современная высокотехнологичная сельскохозяйственная техника, комплекс инновационных систем контроля полива и фертигации. Применяются также комплексы по контролю влажности и температуры.

Специалисты считают, что форма полей в виде круга обеспечивает высокую производительность.