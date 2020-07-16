Часть крупного рынка закроют в Оренбурге

В Оренбурге закроют павильон крупного рынка «Славянский базар». Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Решение принял районный суд. Меры действуют в течение 30 дней.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, рынок проверяли в ходе расследования нескольких случаев заболеваний, вызванных COVID-19.

Выяснилось, что павильон не оборудован для обеззараживания воздуха, противоэпидемические мероприятия не проводятся.

В суде заявили, что постановление о закрытии павильона передано приставам для исполнения. В ближайшие часы его работу приостановят. На уличные ряды и киоски ограничение не распространяется.

Агентство добавляет, что с 15 июля на рынках Оренбурга начал работать утренний входной фильтр для сотрудников и арендаторов. Те, у кого повышенная температура и другие симптомы простудного заболевания, не будут допущены к работе.