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Символ Крымского моста кот Мостик начал работать с журналистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Символ строительства Крымского моста кот Мостик стал частью крымского представительства МИА «Россия сегодня» в Симферополе. Об этом в четверг, 16 июля, заявила руководитель проектов крымского представительства Анна Дятлова.

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«Кот Мостик уже переехал в Симферополь. Сегодня у него первый официальный рабочий день в качестве журналиста крымского представительства МИА «Россия сегодня». Наш новый сотрудник уже успел принять участие в первой в его жизни планерке», ― сообщила она «РИА Новости».

Также Дятлова отметила, что кот на глазах перепрофилируется из строителя в журналиста. Кроме того, она добавила, что в настоящее время людям не хватает хороших новостей, так что «котоновости» станут для них источником позитива.

Рыжий кот — талисман строительства Крымского моста. Его подбросили строителям, когда они появились на берегу пролива. Рабочие поселили кота в своей бытовке. Кот наблюдал за строительством как настоящий инспектор — для него создали специальный «котмостнадзор». Вместе с котом стройку «инспектировали» чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и Европе: его длина составляет 19 км. Он состоит из авто- и железнодорожной частей.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря 2019 года. Движение машин по мосту открыто в мае 2018 года. Грузовое железнодорожное движение по мосту открыли 30 июня 2020 года.

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