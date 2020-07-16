16 июля в Москве может стать самым холодным днем с начала месяца

В Москве четверг, 16 июля, может стать самым холодным днем месяца. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, генерирующего массивы кучево-дождевых облаков, что существенно ограничит приток солнечного тепла», — приводит слова синоптиков агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам специалистов, температурный фон будет на семь градусов ниже многолетней климатической нормы. В городе ожидается дождь, столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов, в Подмосковье — +20 градусов, пишет РИАМО. Таким образом, день может стать самым холодным с начала текущего июля.

Ветер будет западный с порывами 6–11 м/с, отмечает RT.

Ранее 16 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая половина лета в России будет сопровождаться жаркой погодой. Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.