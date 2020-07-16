Автобус с пассажирами загорелся в Комсомольске-на-Амуре

В четверг, 16 июля, в Комсомольске-на-Амуре на улице Дикопольцева пассажирский автобус загорелся на ходу. По словам очевидцев, пожар начался в районе сиденья водителя. В салоне было 10 человек. Водитель и все пассажиры успели эвакуироваться.

В течение 25 минут с момента поступления сигнала два отделения 98-й пожарной части полностью ликвидировали пожар в салоне автобуса, следовавшего по маршруту №109, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

Прокуратура города и региональный следственный комитет начали проверку деятельности перевозчика. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования и процессуальное решение, передает ИА AmurMedia.

Как сообщалось 5 июля, автобус, перевозивший пассажиров из Москвы в Дагестан, сгорел на трассе «Дон» в подмосковном Домодедове. В момент ЧП в его салоне находились 16 человек. В результате возгорания площадью 10 кв. м никто не пострадал. Пассажиры сгоревшего автобуса уехали следующим рейсом.