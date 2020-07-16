Прямой эфир

Автобус с пассажирами загорелся в Комсомольске-на-Амуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В четверг, 16 июля, в Комсомольске-на-Амуре на улице Дикопольцева пассажирский автобус загорелся на ходу. По словам очевидцев, пожар начался в районе сиденья водителя. В салоне было 10 человек. Водитель и все пассажиры успели эвакуироваться.

В течение 25 минут с момента поступления сигнала два отделения 98-й пожарной части полностью ликвидировали пожар в салоне автобуса, следовавшего по маршруту №109, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».

Прокуратура города и региональный следственный комитет начали проверку деятельности перевозчика. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования и процессуальное решение, передает ИА AmurMedia.

Как сообщалось 5 июля, автобус, перевозивший пассажиров из Москвы в Дагестан, сгорел на трассе «Дон» в подмосковном Домодедове. В момент ЧП в его салоне находились 16 человек. В результате возгорания площадью 10 кв. м никто не пострадал. Пассажиры сгоревшего автобуса уехали следующим рейсом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020