Путин призвал учитывать пандемию при анализе бюджетного процесса в России

Анализ бюджетного процесса в России должен учитывать все нюансы, включая пандемию коронавируса. Об этом 16 июля на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов заявил президент страны Владимир Путин.

«По традиции в середине лета мы начинаем работу над новым федеральным бюджетом. И сегодня я просил вас собраться для того, чтобы обсудить приоритеты этого главного финансового документа страны на предстоящий 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Такой анализ, конечно же, должен учитывать и наши новые задачи, и тенденции, вызовы, с которыми сталкивается весь мир сегодня и, конечно, наша страна», — сказал он.

Путин отметил, что пандемия и ограничения, введенные в связи с этим «в буквальном смысле заморозили мировую экономику». В большинстве стран остановились многие производства, стройки, упали обороты торговли и сферы услуг, а в некоторых государствах до критического уровня выросла безработица, добавил президент.

Ранее, 28 июня Путин заявил, что рассчитывает на выход России из пандемии коронавируса с минимальными потерями.

23 июня президент выступил с обращением к нации, в котором подвел ключевые итоги борьбы с коронавирусом, перечислил меры поддержки для физических и юридических лиц и рассказал об изменениях в налоговой политике страны.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели ― 531 692.

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