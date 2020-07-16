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Восьмимесячная девочка погибла из-за обливания кипятком в Алтайском крае

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмимесячного ребенка в Алтайском крае. Девочка опрокинула на себя ведро с кипятком.

По данным правоохранительных органов, ребенок получил ожоги 12 июля. Девочка находилась дома в Павловском районе и опрокинула на себя ведро с горячей водой. Пострадавшую доставили в больницу. Спустя несколько дней девочка скончалась от обширных ожогов, пишет altapress.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

13 июля сообщалось о проверке по факту гибели мальчика 2017 года рождения в Ростовской области. Ребенок находился в автомобиле, когда произошел пожар. Мальчика госпитализировали с ожогами лица, туловища и конечностей. Несмотря на оказанную помощь, он скончался. В салоне машины следователи нашли спички.

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