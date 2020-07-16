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Бесплатные киносеансы организуют к Дню города в Липецке

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В Липецке на Городище с 17 по 19 июля пройдут кинопоказы, приуроченные к Дню города и Дню металлургов. Сеансы будут бесплатными, начало в 19:00.

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Как уточняет GOROD48, 17 июля на большом экране покажут фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева, 18 июля — картину «Лед» Олега Трофима, а 19 июля — ленту «Салют-7» Клима Шипенко.

Организаторы показов предупреждают о необходимости соблюдения социальной дистанции и наличии при себе средств индивидуальной защиты.

Основные мероприятия в рамках Дня города запланированы на 17 июля. В этом году праздник пройдет в новом формате из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Мероприятия в честь 317-летия города не будут массовыми.

Тем временем в Липецке завершаются последние приготовления. Появились поздравительные плакаты, на которых размещены знаковые места города, его жители и сотрудники Новолипецкого металлургического комбината, ведь День города в Липецке отмечают одновременно с Днем металлурга.

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