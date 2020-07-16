Ипотечники рассказали о проблемах с возвратом закладных

Клиенты ряда российских банков сообщили о задержках при выводе ипотечных квартир из-под залога. Также есть сообщения о сдвиге сроков при рефинансировании ипотеки.

По словам столкнувшихся с проблемой заемщиков, срок задержек превышает месяц, пишет РБК.

Проблемы в работе с бумажными закладными признали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии» и банке «Дом.РФ». В кредитных организациях объяснили, что сдвиг сроков возник из-за ограниченной скорости работы МФЦ и Росреестра. Инсайдеры рассказали, что обработка документов замедлилась во время карантина и до сих пор не восстановилась. Кроме того, МФЦ ввели ограничения на прием документов, поэтому к середине июля банкам до сих пор не удалось сдать все закладные, накопленные за время карантина. Также замедление обработки документов в госструктурах связывают с переходом на новую систему учета имущества.

Собеседник издания в крупном банке заявил, что ситуация с закладными наладится только к концу года.

В Росреестре не ответили на вопросы РБК о сложностях со снятием обременения с ипотечных квартир. В пресс-службе пояснили, что все случаи надо рассматривать отдельно, так как в процессе участвуют три стороны: информационные системы Росреестра, банков и депозитариев.