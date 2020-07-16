Аргентинский футболист Гайч подписал контракт с ЦСКА

Нападающий аргентинского ФК «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на сайте Metagatings.ru.

О заключении контракта заявил агент футболиста Матиас Фавано. По его словам, переговоры были сложными, но обе стороны в результате пришли к соглашению.

«ЦСКА — большой шаг в Европе для Гайча, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе. Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА», — цитирует Фавано RT.

Как пишет «РИА Новости», армейцы согласовали трансфер 21-летнего форварда за €8,5 млн, при этом «Сан-Лоренсо» получит 20% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Большая часть суммы трансфера будет выплачена клубу сразу, остальная — через несколько месяцев.

21-летний Адольфо Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо», за основную команду играет с 2018 года. В его активе семь забитых мячей и одна голевая передача в 27 матчах за клуб из Буэнос-Айреса. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины.

15 июля Гайч заявлял о желании играть в московском ЦСКА. 14 июля представители обоих клубов и сам футболист провели видеоконференцию, в которой также участвовал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.