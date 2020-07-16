Прямой эфир

Аргентинский футболист Гайч подписал контракт с ЦСКА

0
Фото: Global Look Press/Foto Olimpik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий аргентинского ФК «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на сайте Metagatings.ru.

«Сочный» контракт: где продолжит свою карьеру Александр Кокорин
У форварда есть выбор: остаться в России или поиграть в топ-чемпионате

О заключении контракта заявил агент футболиста Матиас Фавано. По его словам, переговоры были сложными, но обе стороны в результате пришли к соглашению.

«ЦСКА — большой шаг в Европе для Гайча, а Москва — прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе. Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА», — цитирует Фавано RT.

Как пишет «РИА Новости», армейцы согласовали трансфер 21-летнего форварда за €8,5 млн, при этом «Сан-Лоренсо» получит 20% от суммы дальнейшей перепродажи игрока. Большая часть суммы трансфера будет выплачена клубу сразу, остальная — через несколько месяцев.

21-летний Адольфо Гайч является воспитанником «Сан-Лоренсо», за основную команду играет с 2018 года. В его активе семь забитых мячей и одна голевая передача в 27 матчах за клуб из Буэнос-Айреса. В сентябре 2019 года Гайч дебютировал за сборную Аргентины.

15 июля Гайч заявлял о желании играть в московском ЦСКА. 14 июля представители обоих клубов и сам футболист провели видеоконференцию, в которой также участвовал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020