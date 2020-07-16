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Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи из Краснодарского края за взятку

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева, подозреваемого в получении взятки в 1 млн рублей.. Об этом в четверг, 16 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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По версии следствия, сумма полученных откатов составила 4 млн рублей

«Председателем Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч. 1 ст. 305 УК РФ («Вынесение заведомо неправосудного решения»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011 году к судье обратился его знакомый с просьбой принять решение о признании права собственности на 67 объектов, ранее принадлежавших ликвидированному рыболовному хозяйству. Для получения судебного решения директор коммерческой фирмы и местный житель заключили договор купли-продажи о якобы приобретении объектов. При этом правовые документы у организации отсутствовали. Кроме того, в 2009 году суд отказал фирме в регистрации прав собственности на 60 объектов, из них лишь семь были оформлены.

Грачев согласился признать право собственности за взятку в 2 млн рублей. Он получил 500 тыс. рублей и принял гражданское дело к производству. Затем Грачев уменьшил сумму взятки до 1 млн рублей. Судья вынес решение в пользу истца и получил оставшуюся часть взятки. Вынесенное судьей решение было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

Расследование уголовного дела поручили второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

В апреле суд заключил под стражу вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Его обвиняли по подозрению в получении взятки в 3,4 млн рублей.

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