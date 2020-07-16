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Школа сгорела после грозы в Вологодской области

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В селе Шебеньгский Погост (Вологодская область) пожар уничтожил здание школы. Для учеников младших классов помещения переоборудуют в местном детском саду.

Пожар начался в столовой школы, позже пламя перекинулось на основное помещение. Общая площадь горения составила 686 кв. м. Спасти школу не удалось. По предварительной версии, причиной пожара стал грозовой разряд. Об этом пишет ИА FlashNord.

В школе занимались 30 учеников с 1-го по 9-й классы. Старшеклассники с 1 сентября продолжат обучение в школе в районном центре. Для этого планируется организовать дополнительный транспорт. Департамент дорожного хозяйства проверит состояние дороги из села в Тарногский городок. Для младших классов планируют организовать обучение в здании детского сада. До 20 июля специалисты подготовят смету на переоборудование помещений.

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