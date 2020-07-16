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Более 1,5 млрд рублей выделили Хабаровску на ремонт дорог по нацпроекту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Хабаровск получил около 1,594 млрд рублей. В этом году планируется привести в нормативное состояние 47 улиц, более 50% работ уже выполнено.

Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, одним из наиболее масштабных объектов реконструкции текущего года стала улица Шелеста. Здесь ведется расширение проезжей части, также будут установлены современное освещение и новые светофоры на пересечении с улицей Северной и в районе школы № 16, обустроены тротуары по обе стороны дороги и ливневая канализация, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Обновленная улица будет сдана в октябре.

Завершились работы по обустройству разгонной полосы и съезда для транспорта на Карла Маркса в районе Выборгской. Ожидается, что к осени закончится реконструкция Краснореченской.

Одна из дорог в Хабаровском крае, которую ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», получит экспериментальное покрытие «Сларри Сил». Его широко используют при ремонте трасс на западе России, в Европе и США. Речь идет о полимерном покрытии толщиной 1 см. Материал наносится на асфальт, усиливает сцепление шин, и предотвращается разрушение. Недавно технологию опробовали на участках федеральных трасс в Якутии и Амурской области.

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