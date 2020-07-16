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Дело возбудили по факту пожара на складах в Самаре

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Прокуратура Самары признала законным возбуждение уголовного дела после пожара в складских помещениях на Профильной улице. Постановление о возбуждении дела вынесло отделение дознания отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области.

Статья — «Уничтожение и повреждение имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности». Ход расследования дела контролирует прокурор Самары, пишет НИА «Самара».

Пожар на складах начался 13 июля. Ликвидировать его удалось лишь 15 июля. Горела лакокрасочная смесь. Площадь возгорания составляла 10 тыс. кв. м. Дым от пожара накрыл несколько районов города. Сейчас следователи выясняют, причинен ли вред окружающей среде.

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