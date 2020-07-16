Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки задержали под Волгоградом

В Волгоградской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Заявление о пропаже девушки-подростка, которая не вернулась домой после прогулки, поступило к правоохранителям Руднянского района вечером 14 июля. В течение суток ее искали свыше 100 сотрудников МВД, МЧС, волонтеров и местных жителей, пишет телеканал «360». Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Его задержали, во время допроса свою вину мужчина признал и указал место, где спрятал тело.

По данным следствия, причиной расправы над совершеннолетней стал внезапно возникший конфликт, в результате которого он задушил ее, а тело спрятал в скотомогильнике. Изначально подозреваемый заявил следователям, что они с девушкой катались на мотоцикле, но в 4:00 утра он сломался, поэтому та ушла домой, а он остался его чинить.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

13 июля сообщалось, что в Омске мужчина убил женщину, находившуюся на восьмом месяце беременности, и поджег в ее собственной квартире. За совершенное преступление мужчине грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.