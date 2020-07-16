Прямой эфир

Медведь появился в населенном пункте в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми местные жители сообщили о появлении медведя. Зверь утащил собаку, сидевшую на цепи возле дома.

О появлении медведя говорят жители села Маджа. На улице Речной мужчина обнаружил пропажу собаки, которая была на цепи около бани во дворе частного дома. При осмотре территории местный житель заметил следы. Пройдя по ним, мужчина обнаружил останки собаки со следом лапы медведя. На псе были заметны четыре глубоких пореза, пишет ИА «Комиинформ». В конце огорода владелец обнаружил другие останки.

Жители Маджи обратились в администрацию. Они высказали предположение, что медведь ходит по лесу вдоль реки под фермой.

Ранее сообщалось, что медведь напал на рыбака на Камчатке. Мужчина получил серьезные раны спины, ног и рук.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020