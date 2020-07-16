Медведь появился в населенном пункте в Коми

В Коми местные жители сообщили о появлении медведя. Зверь утащил собаку, сидевшую на цепи возле дома.

О появлении медведя говорят жители села Маджа. На улице Речной мужчина обнаружил пропажу собаки, которая была на цепи около бани во дворе частного дома. При осмотре территории местный житель заметил следы. Пройдя по ним, мужчина обнаружил останки собаки со следом лапы медведя. На псе были заметны четыре глубоких пореза, пишет ИА «Комиинформ». В конце огорода владелец обнаружил другие останки.

Жители Маджи обратились в администрацию. Они высказали предположение, что медведь ходит по лесу вдоль реки под фермой.

Ранее сообщалось, что медведь напал на рыбака на Камчатке. Мужчина получил серьезные раны спины, ног и рук.