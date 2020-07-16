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Счетная палата прокомментировала данные о прокурорской проверке «Дом.РФ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Счетная палата (СП) направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции при предоставлении в 2018 и 2019 годах «Дом.РФ» бюджетных инвестиций (11,8 млрд рублей) на достройку объектов ГК «СУ-155». Об этом «Известиям» 16 июля сообщили в пресс-службе СП.

Пока надзорное ведомство организовало только рассмотрение обращения.

«В Счетную палату поступило письмо из Генеральной прокуратуры. В нем сообщается, что в Генеральной прокуратуре Российской Федерации организовано рассмотрение обращения по поводу анализа результативности практического применения норм законодательства РФ, направленных на обеспечение законных прав граждан — участников долевого строительства», — рассказали в СП.

О результатах Счетной палате сообщат дополнительно, добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в Генпрокуратуре также опроверг информацию о проверке.

Ранее 16 июля РБК писало, что Счетная палата направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ». Агентство также сообщило о начале проверки по данному факту.

ГК «СУ-155» обанкротилась в 2015 году, санацией достройки домов обманутых дольщиков занимался банк «Российский капитал». В конце 2017 года 100% акций банка внесено в уставный капитал «Дом.РФ», в декабре следующего года организация была переименована в Банк Дом.РФ.

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