Песков отказался комментировать арест счетов жены замглавы Минфина РФ в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, отказался комментировать арест счетов жены замминистра финансов России Андрея Круглова в белорусском Белгазпромбанке. По его словам, этот вопрос Кремля не касается.

«Вы знаете, ничего неизвестно. В любом случае это не вопрос Кремля», — ответил Песков журналистам.

Накануне стало известно, что Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил об аресте счета супруги Круглова в рамках расследования дела Белгазпромбанка и запросил правовую помощь у компетентных органов России.

Как уточнялось в сюжете телеканала «Беларусь 1», кредитная организация якобы разработала эксклюзивный договор по размещению валютного займа. Официально он нигде не афишировался и был создан под одного человека, а именно, по словам замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрия Дягилева, под Круглова.

Он отметил, что за всю историю банка было заключено только три подобных договора займа с физлицами, не являющимися резидентами республики. Два из них были оформлены Кругловым на общую сумму €8,5 млн, а еще один, на €3 млн, — его женой. Отмечается, что, заняв пост замминистра финансов России, Круглов прекратил сотрудничество с банком.

«В настоящее время в Белгазпромбанке размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму €3 млн. В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест», — сказал Дягилев.

В материале телеканала также говорилось, что Круглову для заключения договоров по займам не нужно было посещать минский офис Белгазпромбанка. С этой целью в Москву к нему направлял подчиненных экс-глава банка Виктор Бабарико, кандидат в президенты Белоруссии, которого в июне вместе с сыном отправили в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ).

Бабарико был задержан на основании подозрения в попытке давления на свидетелей и сокрытия улик преступления по делу Белгазпромбанка. Также были задержаны около 20 человек. Многие из них в показаниях называют кандидата на пост главы Белоруссии автором преступной схемы.

Вместе с этим белорусские СМИ сообщили об обыске в доме Бабарико в пригороде Минска. По их сведениям, сам кандидат в президенты и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований для дачи показаний по делу Белгазпромбанка. Их процессуальный статус не уточнялся.

11 июня обыски прошли в головном здании Белгазпромбанка. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что на базе организации действовала преступная группа. Было возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, фигурантами являются бывшие и действующие работники различных компаний, в том числе Белгазпромбанка.