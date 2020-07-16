Тропический ливень прогнозируют в Ставропольском крае

МЧС предупреждает жителей Ставропольского края об ухудшении погоды. В регионе ожидается тропический ливень.

Согласно прогнозам, осадки выпадут к вечеру 16 июля и ночью 17 июля. В регионе ожидается сильный ветер с грозой. Местами возможны подтопления, пишет NewsTracker.

Порывы ветра могут вызвать повреждения зданий и нанести ущерб сельскохозяйственным посевам. Местами возможен вал деревьев. Граждан просят оставаться по возможности в дома и не пользоваться личным транспортом.

Ранее сообщалось, что в поселке Болонь в Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ураганного ветра. В населенном пункте повреждены кровли 24 домов.