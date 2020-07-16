Лестницы унесло ветром в Волгу на пляже в Ульяновске

В Ульяновске на Центральном пляже ветром унесло в реку Волгу лестницы. Это произошло в ночь на 15 июля. Лишь сегодня утром, 16 июля, конструкции достали водолазы. Теперь лестницы будут ставить на место, сообщает 1ul.ru со ссылкой на очевидцев.

Шторм обрушился на Ульяновск в ночь на 14 июля. Сильный ветер валил деревья. Так, на улице Автозаводской дерево придавило три автомобиля, повредило стену двухэтажного дома и сорвало провода. А во 2-м Рабочем переулке упавший ствол повредил газовую трубу. Похожие случаи были зафиксированы по всему городу.

16 июля в поселке Болонь в Рязанской области ввели режим ЧС после урагана. В поселке сорвало крыши с 24 домов, 18 из которых — многоквартирные. Общая площадь повреждений — более 12 тыс. кв. м. Губернатор Николай Любимов распорядился оказать поселку финансовую помощь для оперативного восстановления жилья.