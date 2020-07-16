Прямой эфир

Лестницы унесло ветром в Волгу на пляже в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске на Центральном пляже ветром унесло в реку Волгу лестницы. Это произошло в ночь на 15 июля. Лишь сегодня утром, 16 июля, конструкции достали водолазы. Теперь лестницы будут ставить на место, сообщает 1ul.ru со ссылкой на очевидцев.

Шторм обрушился на Ульяновск в ночь на 14 июля. Сильный ветер валил деревья. Так, на улице Автозаводской дерево придавило три автомобиля, повредило стену двухэтажного дома и сорвало провода. А во 2-м Рабочем переулке упавший ствол повредил газовую трубу. Похожие случаи были зафиксированы по всему городу.

16 июля в поселке Болонь в Рязанской области ввели режим ЧС после урагана. В поселке сорвало крыши с 24 домов, 18 из которых — многоквартирные. Общая площадь повреждений — более 12 тыс. кв. м. Губернатор Николай Любимов распорядился оказать поселку финансовую помощь для оперативного восстановления жилья.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020