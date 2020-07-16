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Песков назвал делом суда вопрос о мере пресечения Сафронову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Не Кремль, а суд принимает решение о содержании человека под стражей. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 июля, прокомментировал вопрос об аресте подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

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«Не важно, что считают в Кремле. В Кремле не уполномочены избирать меру пресечения. Не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или отпустить. Это решение может принять только суд», ― заявил он журналистам.

При этом Песков отметил, что в Кремле Сафронова хорошо знают, так как работали с бывшим журналистом не один год, и считают талантливым человеком.

Ранее, 13 июля, адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что по версии следствия бывший журналист при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение VeraCrypt для шифрования.

Павлов также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

Бывшего журналиста задержали 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого.

По данным ФСБ, советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Защита уточнила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года — предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает.

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