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Бархатный сезон на российских курортах в этом году продлится до октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На российских курортах в этом году ожидается продолжительный бархатный сезон. Об этом 16 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Прогнозируется <...> хороший бархатный сезон в сентябре и даже в начале октября», — рассказал он в ходе брифинга.

Вильфанд отметил, что на российских курортах часто будет наблюдаться антициклональный режим погоды, который приведет к регулярному повышению температуры, отмечает «Газета.ру».

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.

Последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов. В Москве же, наоборот, заметно похолодало.

Это происходит потому, что над столицей установилась ложбина низкого давления, а на востоке — гребень высокого давления, пояснил Вильфанд. При этом еще на прошлой неделе в Центральной России и на Урале наблюдалась прямо противоположная ситуация.

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