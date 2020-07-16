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СК начал проверку по факту смерти женщины после липосакции в Москве

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Фото: Depositphotos
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Следователи выяснят причины гибели женщины 1985 года рождения после операции по липосакции в частной клинике на севере Москвы. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на сайте ГУ СК РФ по столице.

«По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

В рамках проверки будет дана правовая оценка на наличие признаков преступления по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти»).

Как сообщал ранее в четверг РЕН ТВ, женщина обратилась в центр, чтобы сделать процедуру липосакции. Она длилась около 4–5 часов, после чего состояние клиентки резко ухудшилось. Врачи попытались оказать женщине первую помощь и вызвали «скорую».

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины.

В марте сообщалось, что в одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки.

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