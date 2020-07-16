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Абрамченко выступила за справедливое зачисление штрафов из-за экологических ЧС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Справедливое зачисление средств за экологический вред станет логичным следствием усиления ответственности за ликвидацию последствий в случае экологических ЧС, заявила 16 июля заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Предложения по изменению норматива зачисления средств в бюджет при возмещении вреда, причиненного водным объектам федеральной собственности, уже принят во втором чтении Государственной думой.

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Изменения связаны с необходимостью обеспечить прозрачный и справедливый механизм выполнения обязательств компаний в зависимости от формы собственности объекта, которым нанесен вред, и усилением контроля со стороны федерального центра за выполнение работ по восстановлению экосреды.

Виктория Абрамченко обратила внимание на тот факт, что при разборе участившихся в последнее время происшествий обнаруживается ветхая инфраструктура, которая не модернизируется предприятиями.

Отсутствие инвестиций и ответственного отношения компаний приводит к реальным экологическим последствиям и нанесению вреда федеральным водным объектам. В таком случае привлекаются федеральные ресурсы для оперативной локализации и ликвидации последствий, подчеркнула вице-премьер.

«Латать дыры» начинает федеральный бюджет. Штрафные санкции и последующие платежи должны справедливо возмещаться собственнику объекта, которому нанесен вред. Но средства должны быть «окрашены» и идти исключительно на решение экологических проблем. Существующий порядок этого не позволяет», — цитирует пресс-служба Викторию Абрамченко.

Предлагаемые поправки позволят реализовать единый принцип — возмещение ущерба собственнику объекта, полагает зампред правительства. В случае нанесения вреда водным объектам, находящимся в федеральной собственности, средства в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет. По всем водным объектам, принадлежащим субъектам России или муниципалитетам, платежи целиком будут зачисляться в соответствующие бюджеты.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая, после чего 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По факту происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.

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