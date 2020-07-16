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Песков призвал хранить память о Потсдамской конференции

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Фото: commons.wikimedia.org
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Во времена, когда отношения между различными государствами значительно ухудшаются, важно помнить о том опыте истории, который был дан Потсдамской конференцией. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я бы сказал так: значение Потсдама трудно переоценивать, трудно переоценить решения, которые там принимались», — сказал он.

Ранее, 12 июля, Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет пресекать каждую попытку искажения исторических событий странами Запада.

Потсдамская конференция проходила с 17 июля по 2 августа 1945 года в Германии. В ней приняли участие лидеры трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин от СССР, президент США Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль и Клемент Эттли в качестве премьер-министров Великобритании.

Стороны обсуждали вопросы послевоенного устройства Европы, а также предстоящее вступление Советского Союза в войну с Японией. Это была последняя официальная встреча лидеров СССР, США и Великобритании.

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