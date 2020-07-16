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Россияне изменили свое отношение к каршерингу на фоне пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Эксперты «Авито Авто» провели опрос среди 10 тыс. пользователей каршеринга и выяснили, как пандемия коронавируса изменила их отношение к сервису.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 16 июля в «Известия», 20% респондентов на фоне пандемии решили приобрести личный автомобиль и отказаться от каршеринга. Столько же указали, что в целях безопасности стали реже пользоваться краткосрочной арендой машин.

Тех, кто сразу после снятия ограничений на работу каршеринга вернулся к прежней частоте поездок, оказалось 35%. Еще 20% участников исследования теперь пользуются каршерингом чаще, чтобы избежать поездок в общественном транспорте. При этом 16% опрошенных считают, что поездка на каршеринге безопаснее, чем на такси, а противоположное мнение разделяют 14% респондентов.

5 июня сообщалось, что москвичи чаще всего берут в аренду автомобили каршеринга около станций метро, расположенных в пределах Садового кольца.

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