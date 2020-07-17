Нездоровая кожа: почему в окрестностях Дакки появились цветные озера

В окрестностях Дакки насчитывается около 200 кожевенных производств. Большинство из них используют технологии и орудия труда, которые не меняются десятилетиями, а токсичные отходы сбрасывают в близлежащие водоемы. Как и кто выделывает кожу в Бангладеш — в фотогалерее «Известий»