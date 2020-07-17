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Нездоровая кожа: почему в окрестностях Дакки появились цветные озера

Как обрабатывают шкуры в Бангладеш
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
В окрестностях Дакки насчитывается около 200 кожевенных производств. Большинство из них используют технологии и орудия труда, которые не меняются десятилетиями, а токсичные отходы сбрасывают в близлежащие водоемы. Как и кто выделывает кожу в Бангладеш — в фотогалерее «Известий»
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Юные рабочие трудятся без какой-либо спецодежды, несмотря на стоящий вокруг удушающий запах и использование токсичных веществ — серы, марганца, хрома
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Большинство из них страдает респираторными и кожными заболеваниями, у некоторых из-за постоянного вдыхания вредных испарений разрушена носовая перегородка
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
В случае травмы рассчитывать рабочим не на кого — поблизости нет ни одного медучреждения, в котором им могли бы оказать первую помощь
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Рабочие трудятся в плохо проветриваемых помещениях, единственным освещением в которых может стать дневной свет, проникающий через трещину в стене
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Среди рабочих кожевенных предприятий немало детей. Они наравне со взрослыми вымачивают шкуры в химикатах, разминают их на гигантских барабанах, растягивают с помощью нехитрых приспособлений
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Рабочие трудятся по 10 часов в день и получают около $150 в месяц
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Все сточные воды с предприятий сбрасываются в местные водоемы и образуют разноцветные ядовитые озера в окрестностях столицы
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Ежедневно в реку Буриганга попадают 22 тыс. кубометров токсичных отходов
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Тысячи людей каждый день купаются, стирают белье, берут воду для полива овощей из загрязненной реки. Других источников воды здесь нет
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Власти более 15 лет пытаются исправить ситуацию, однако никакие штрафы и судебные предписания пока не подействовали. Сроки переселения производства на новое место, оборудованное очистными сооружениями и инфраструктурой, необходимой для сотрудников, постоянно сдвигаются из-за финансовых вопросов
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Кожевенная фабрика в Бангладеш
Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
У рабочих же, которые трудятся на этих предприятиях, альтернативы нет. Они продолжают зарабатывать себе на жизнь в привычных условиях
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