Песков заявил об отсутствии планов Путина ехать на Генсассамблею ООН

Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участия в Генсассамблее ООН в Нью-Йорке, встреча с президентом США Дональдом Трампом также не обсуждается. Об этом в четверг, 16 июля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, это же не официальные заявления, а газетные размышления. Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется — на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом», — ответил он на вопрос.

Накануне газета The Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Трамп намерен провести встречу с Путиным до того, как состоятся американские президентские выборы. Наиболее вероятной датой встречи авторы статьи назвали 15 сентября — во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Официальных сообщений о подготовке возможной встречи Путина и Трампа на полях ГА ООН ни с российской, ни с американской стороны не поступало.

Последний раз Путин и Трамп лично общались более года назад. Это произошло на саммите «двадцатки» в японской Осаке. Переговоры лидеров РФ и США продолжались 1 ч 20 мин.