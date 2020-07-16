Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей
Общество
Песков заявил об отсутствии планов Путина ехать на Генсассамблею ООН
Авто
Российские автодилеры начали выдавать госномера
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Политика
Мишустин пообещал учесть поправки к Конституции при работе по нацпроектам

Песков заявил об отсутствии планов Путина ехать на Генсассамблею ООН

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участия в Генсассамблее ООН в Нью-Йорке, встреча с президентом США Дональдом Трампом также не обсуждается. Об этом в четверг, 16 июля, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

А что Борис: Трамп согласился участвовать в саммите «пятерки» СБ ООН
На инициативу Владимира Путина пока не откликнулся только премьер Великобритании Борис Джонсон

«Насколько я понимаю, это же не официальные заявления, а газетные размышления. Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется — на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом», — ответил он на вопрос.

Накануне газета The Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что Трамп намерен провести встречу с Путиным до того, как состоятся американские президентские выборы. Наиболее вероятной датой встречи авторы статьи назвали 15 сентября — во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Официальных сообщений о подготовке возможной встречи Путина и Трампа на полях ГА ООН ни с российской, ни с американской стороны не поступало.

Последний раз Путин и Трамп лично общались более года назад. Это произошло на саммите «двадцатки» в японской Осаке. Переговоры лидеров РФ и США продолжались 1 ч 20 мин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020