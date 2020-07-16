Песков назвал возможность санкций США по СП-2 недобросовестной конкуренцией

Возможность США введения санкций против строительства газопровода «Северный поток – 2» ― попытка недобросовестной конкуренции и оказание давления на европейский бизнес. Об этом в четверг, 16 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это продолжение негативных проявлений. Продолжение такой грубой линии, оказание грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и наши компании. Это продолжение недобросовестной конкуренции», ― отметил он.

Также Песков добавил, что такие заявления могут рассматриваться как попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ при менее выгодных условиях.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2». Позже в Госдепе уточнили, что санкции на данный момент не приняты, но их собираются «без колебаний» ввести в будущем.

В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток – 2» — уже выступили с официальными заявлением, в котором призвали США предоставить европейцам право самим определять свою энергетическую политику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции со стороны США — это показатель слабости американской системы.

Экс-помощник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах о работе в Белом доме написал, что президент США Дональд Трамп хотел даже пригрозить странам — участницам НАТО выходом из альянса в ответ на их поддержку проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу.