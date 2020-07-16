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В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российские военные не принимают участия в вооруженном конфликте в Ливии. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут там принимать участие», — сказал он.

Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии. По их версии, наемники занимаются минированием Триполи и действуют в нарушение оружейного эмбарго ООН.

В январе текущего года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с ЛНА Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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