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Суд приобщил к делу характеристики Сафронова из «Роскосмоса» и сотрудничавших с ним СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Суд приобщил к делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, характеристики из госкорпорации и изданий, в которых он ранее работал. Об этом 16 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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Характеристики на Сафронова, кроме «Роскосмоса», дали «Ведомости» и «Коммерсант». В общей сложности суд приобщил к делу 25 характеристик и 10 поручительств. За Сафронова поручились, в частности, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Ранее 13 июля адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что по версии следствия при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение VeraCrypt для шифрования.

Павлов также заявил, что криминалисты Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них сведений, которые содержали бы государственную тайну.

Бывшего журналиста задержали 7 июля по делу о госизмене. В тот же день Лефортовский суд Москвы принял решение арестовать его до 6 сентября. 16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого.

По данным ФСБ, советник главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина передавал секретные сведения о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Защита уточнила, что его подозревают в работе на чешские спецслужбы с 2012 года — предполагается, что он сообщал информацию о поставках вооружения для стран Африки. В итоге эти данные получали США. Свою вину Сафронов не признает.

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