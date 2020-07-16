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Министры ЧС и природных ресурсов летят в ХМАО из-за лесных пожаров

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В Ханты-Мансийском автономном округе ждут прибытия министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина и главу МЧС России Евгения Зиничева. Это связано с режимом ЧС, который объявлен в регионе из-за лесных пожаров. Министры заслушают отчеты членов правительства Югры по сложившейся ситуации в Югорске и Советском.

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Как пишет портал «НашГород», глава региона Наталья Комарова должна рассказать об обстановке, готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС ХМАО к защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от лесных пожаров.

Главы федеральных ведомств и округа намерены облететь пострадавшие районы, чтобы лично оценить ситуацию.

Режим ЧС регионального характера был объявлен в ХМАО 14 июля. Из резервного фонда выделено около 52 млн рублей на оплату аренды вертолетов для переброски сил и средств, а также для тушения лесных пожаров.

На утро вторника в Югре было зафиксировано 26 лесных пожаров на площади 9,47 тыс. га. Всего же с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировали 196 природных возгораний на общей площади 14,6 тыс. га.

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