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В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий штрафовать жильцов, нарушающих режим тишины ночью. Об этом 16 июля сообщил член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

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«Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей. Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а где-то их и вовсе нет. В итоге у нас нет единой системы, и поэтому у органов правопорядка отсутствуют механизмы реагирования на такие нарушения, в том числе механизмы их фиксации. Подготовленный законопроект устраняет эти недочеты», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Выборный отметил, что таким образом можно будет воздействовать на квартиросъемщиков, поскольку, согласно документу, ответственность за нарушение тишины будет нести арендодатель, который, в свою очередь будет вести работу с арендатором.

Согласно проекту, на жильцов возлагается обязанность не нарушать нормы тишины, установленные СанПиНом, — 55 Дб в дневное время и 45Дб в ночное. Нарушением не будут считаться плач ребенка, звук шагов при ходьбе или шум от аварийно-спасательных неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности жильцов.

Каждый регион будет самостоятельно устанавливать время, в которое запрещено шуметь. Каким образом будет вестись фиксация нарушений также будут устанавливать регионы.

«Мы отдельно внесем поправки в Кодекс об административных нарушениях. В московском КоАП за шум ночью предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан. Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тыс. рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тыс. рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации», — рассказал Выборный.

Ранее 14 июля депутаты Псковской областной думы поддержали законопроект, который вносит коррективы в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Они касаются «ремонтного шума». Законопроект продлевает часы тишины в многоквартирных домах. Речь идет о строительных и ремонтных работах.

Аналогичные запреты ранее были приняты в Москве, Архангельской, Калининградской и Мурманской областях. А в Карелии ввели дневной «тихий час».

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