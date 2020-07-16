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Российские автодилеры начали выдавать госномера
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Российские автодилеры начали выдавать госномера

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В России автомобильные дилеры начали выдавать номера на новые машины. Об этом 16 июля пишет «РИА Новости».

Отмечается, что возможность получить в автосалоне госномера на машину появилась с 1 января 2020 года. Но первое время сервис не работал, поскольку отсутствовал механизм взаимодействия с Госавтоинспекцией, а затем в ситуацию вмешались карантинные меры из-за коронавируса.

Представители дилерских центров говорят, что сейчас услуга предоставляется не для получения прибыли, а для удобства клиента, так как для автосалонов это низкодоходный бизнес. Стоимость услуги ограничена Федеральной антимонопольной службой на уровне не более 500 рублей.

22 июня сообщалось, что стоимость новых легковых автомобилей в России в первой половине 2020 года увеличилась в среднем на 3–7%.

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